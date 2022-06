A Severodontsk il conflitto tra le due fazioni si è pesantemente inasprito

Mentre continuano senza sosta i combattimenti nell’Est dell’Ucraina aumenta di conseguenza anche il numero di feriti sia tra i militari di Kiev che tra i civili. È soprattutto a Severodontsk che il conflitto tra le due fazioni si è inasprito come testimoniano le immagini riprese da Associated Press che ha immortalato decine di persone rimaste seriamente ferite e per questo trasportate in ospedale.

