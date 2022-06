Il presidente turco nell'ultimo giorno di esercitazioni sulla costa egea

“Invitiamo la Grecia a smettere di armare le isole” nell’Egeo “che non hanno status militare e ad agire in linea con gli accordi internazionali”. Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nel giorno finale di esercitazioni militari vicino Smirne, sulla costa egea della Turchia. “Non sto scherzando, parlo seriamente. Questa nazione è determinata”, ha aggiunto. E ancora: “Avvertiamo la Grecia di tenersi lontana da sogni e azioni di cui si pentirà e di tornare in sé”, “la Turchia non rinuncerà ai suoi diritti nell’Egeo, allo stesso modo in cui non si sottrarrà dall’usare i suoi diritti derivanti dagli accordi internazionali”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata