Viacheslav Drofa, 23 anni, ha scritto un nuovo album nel pieno della guerra

“Mi considero un musicista ma diciamo che ora sono un soldato part-time”. Viacheslav Drofa, cantante rap ucraino che si fa chiamare ‘Otoy,’ è tra le fila dei militari che stanno combattendo contro l’invasione russa. Durante questo periodo di guerra ha scritto un nuovo album, ‘Intorno al fronte’: “Le tracce sono state scritte mentre eravamo sotto il fuoco nemico”, spiega in un’intervista, utilizzando solo il suo cellulare. A 23 anni, Drofa è molto conosciuto nel suo Paese: ha anche pubblicato su Youtube un videoclip dal titolo ‘Find my Country’, ‘Trova il mio Paese’, per accendere l’attenzione internazionale sul conflitto.

