Fa parte del piano "zero-Covid" del governo cinese

A Pechino e in altre città cinesi sono spuntati decine di centri per tamponi. La novità fa parte della strategia “zero-Covid” del governo cinese. Le principali città sono state invitate a creare stazioni di test nel raggio di 15 minuti a piedi per tutti i residenti. Solo Pechino e Shanghai ne hanno allestite 10.000 o più ciascuna. Molte città, tra cui la capitale cinese, richiedono un risultato negativo del test negli ultimi tre giorni per entrare in un luogo pubblico, prendere l’autobus o la metropolitana. I test sono gratuiti e il risultato viene visualizzato sull’applicazione sanitaria dello smartphone della persona circa 12 ore dopo. La mossa segue la recente ondata di casi a Shanghai che ha costretto le autorità a bloccare l’intera città per due mesi.

