Oltre 40 i feriti per il rogo che si è propagato in diversi uffici

Un incendio di sospetta origine dolosa si è propagato di ufficio in ufficio giovedì in un edificio della città sudcoreana di Daegu, uccidendo almeno sette persone e ferendone oltre 40. Decine di vigili del fuoco e di veicoli sono intervenuti per spegnere rapidamente il rogo, scoppiato intorno alle 10:55 al secondo piano di un palazzo di sette piani vicino al tribunale distrettuale della città.

