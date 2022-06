Una troupe di Sky News segue il personale ucraino addetto all'evacuazione

(LaPresse) Il personale ucraino addetto alle emergenze continua a evacuare le persone dalle città e dai villaggi della regione orientale del Donbass, ma molti non vogliono andarsene nonostante l’intensificarsi dei combattimenti. L’emittente britannica Sky News si è unita a un equipaggio del Servizio di Emergenza Statale nel distretto di Bakhmut martedì, mentre si dirigeva verso Soledar. La squadra ha viaggiato su un grande veicolo blindato tra trincee e postazioni ucraine pesantemente armate o danneggiate. La 70enne Nadezhda, e sua madre, di 95 anni, pur vivendo in un rifugio sotterraneo, si sono rifiutate di andarsene. “Se ce ne andiamo non torniamo e alla fine saremo indigenti”, ha detto a Sky News.

A Bakhmut, Natalia Babenko, 76 anni, vive da sola con il suo cane. “Sono malata, non voglio dare disturbo ad altri, nè passare da un posto all’altro”, ha detto. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato che le forze russe non hanno fatto progressi significativi nel Donbass negli ultimi giorni. Nel suo discorso video notturno di martedì, ha insistito che la “difesa assolutamente eroica” della regione continua. Ma la Russia sostiene di aver preso il controllo del 97% della provincia di Luhansk.

