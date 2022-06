Fuggito dalla Russia il rabbino capo di Mosca. Zelensky: "Oltre 31mila soldati russi morti in guerra". Metsola: "Parlamento europeo sostiene status candidato Ue di Kiev". Ocse: "Guerra grande shock per economia globale"

In Ucraina attacchi militari hanno distrutto almeno due ospedali, uno nella città di Severodonetsk e l’altro a Rubizhne. Lo riporta la Cnn, riferendo che è quanto mostrano nuove immagini satellitari scattate lunedì da Maxar Technologies. A proposito di Severodonetsk, Cnn precisa che le immagini mostrano che nella struttura colpita nella parte centrale della città si vede sul tetto dipinta una grande croce rossa: qui sono stati distrutti diversi edifici del complesso ospedaliero.

11h45 Metsola, Parlamento europeo sostiene status candidato Ue di Kiev

“Il Parlamento europeo continuerà a sostenere attivamente l’Ucraina. Nel processo di candidatura per lo status di candidato all’Ue, la posizione di questo Parlamento è chiara il posto dell’Ucraina, il vostro posto è all’interno della nostra famiglia europea”. Così la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in conferenza stampa con il presidente della Verchovna Rada (il parlamento ucraino) Ruslan Stefancuk, a Strasburgo.

11h41 Lavrov, pronti a garantire sicurezza navi che lasciano Ucraina

La Russia è pronta, in coordinamento con la Turchia, a garantire la sicurezza delle navi che lasciano i porti dell’Ucraina. È quanto ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, parlando in conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, al termine del loro incontro ad Ankara. “Siamo pronti a garantire la sicurezza delle navi che lasciano i porti ucraini” e “siamo pronti a farlo in cooperazione con i nostri colleghi turchi”, ha detto Lavrov, precisando che l’Ucraina dovrebbe occuparsi dello sminamento dei porti. “Il presidente Putin ha già parlato di questo, ha detto pubblicamente che garantiamo la sicurezza delle rotte e garantiamo che quando e se l’Ucraina si occuperà dello sminamento” dei porti “non approfitteremo di questa situazione nell’interesse dell’operazione militare speciale in corso”, ha detto ancora Lavrov in conferenza stampa. “Queste sono garanzie del presidente della Russia, siamo pronti a formalizzarle in un modo o nell’altro”, ha aggiunto.

11h30 Grano, Turchia: ragionevole e fattibile piano Onu per corridoio

La Turchia ritiene che sia “ragionevole e fattibile” il piano Onu per stabilire un meccanismo per un corridoio per il trasporto del grano bloccato nei porti dell’Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, parlando al termine del suo incontro ad Ankara con il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov. “Sono emerse diverse idee per l’esportazione di grano ucraino sul mercato internazionale e le Nazioni Unite hanno un piano. A questo proposito, stiamo parlando di un meccanismo che può essere formato tra Onu, Federazione Russa, Ucraina e Turchia, che include l’ispezione delle navi e la cooperazione. Noi, come Turchia, riteniamo che questo piano sia ragionevole e lo riteniamo un piano praticabile”, ha detto Cavusoglu.

11h23 Ocse, guerra grande shock per economia globale

“Paghiamo tutti il prezzo dell’aggressione russa all’Ucraina. Prima di tutto gli ucraini ma è anche un grande shock per l’economia globale”. Così Laurence Boone, capo economista Ocse, in conferenza stampa.

11h10 Salvini, faccio di tutto per pace e parlo con ambasciatori

“Il viaggio a Mosca e la cena con l’ambasciatore? L’ho raccontato ai giornali e non solo al presidente del Consiglio. Siamo a quattro giorni dal referendum, ma interessano le cene nelle ambasciate, annunciate in diretta televisiva. Che il segretario di un partito parli con ambasciatori francesi, cinesi, americani, russi, tedeschi o indiani fa parte del suo lavoro. Lo rifarei? Io per la pace faccio di tutto. E poi l’aggressore è la Russia. Il cessate il fuoco a chi si deve chiedere se non alla Russia?”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a ‘The Breakfast Club’ su Radio Capital.

11h08 Di Maio, minacce Mosca non fermano nostri tentativi di arrivare a pace

Le dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev sono “affermazioni gravi che alimentano la campagna d’odio contro i Paesi occidentali e quelli che stanno provando con tutte le proprie forze a trovare una strada negoziale per arrivare alla pace” in Ucraina, queste “minacce però non fermano i nostri tentativi di arrivare alla pace”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa al termine del primo Dialogo ministeriale mediterraneo sulla crisi alimentare. “Siamo impegnati in un’escalation diplomatica in tutte le sedi dove è possibile ravvivare il negoziato o costruire un nuovo percorso negoziale”, ha spiegato il ministro sottolineando poi che le affermazioni come quelle di Medvedev, insieme alle accuse lanciate contro i media italiani “non fanno altro che mistificare la realtà”. “Bisogna ricordare con fermezza che c’è un aggredito, l’Ucraina, e un aggressore, la Russia”, ha aggiunto il titolare della Farnesina.

11h01 Ocse, mondo pagherà duro prezzo per guerra

“Il mondo pagherà un duro prezzo per la guerra della Russia contro l’Ucraina”. Lo scrive Laurence Boone, Capo economista e Vice Segretario Generale dell’OCSE, nell’editoriale che accompagna il World outlook dell’organizzazione. “Dinanzi ai nostri occhi si sta svolgendo una crisi umanitaria che ha stroncato migliaia di vite e costringe milioni di rifugiati a lasciare il proprio Paese, mettendo a repentaglio la ripresa dell’economia, che era appena iniziata dopo due anni di pandemia. La guerra tra la Russia e l’Ucraina, entrambi grandi esportatori di materie prime, ha innescato l’aumento dei prezzi dell’energia e dei prodotti alimentari, rendendo ancora più difficile la vita di molte persone in tutto il mondo – segnala – L’entità del calo della crescita e dell’aumento dell’inflazione dipenderà dall’evoluzione del conflitto. È chiaro, tuttavia, che saranno i più indigenti a essere maggiormente colpiti. Il prezzo di questa guerra è alto e dovrà essere condiviso da tutti”.

10h52 Michel, confiscare beni russi congelati per ricostruzione

“La Russia sta brutalmente distruggendo l’Ucraina ed è giusto che la Russia, l’aggressore, paghi per la ricostruzione del paese e pertanto guardiamo alla possibilità di confisca dei beni congelati degli individui ed entità russe sanzionate, in linea con il diritto internazionale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo sulle conclusioni dell’ultimo vertice Ue.

10h51 Grano, Di Maio: speriamo in passo avanti da dialogo Mosca-Ankara

Il dialogo tra il ministro degli Esteri russo e l’omologo turco “speriamo possa portare a un passo avanti per lo sblocco delle derrate alimentari” dai porti dell’Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa al termine del primo Dialogo ministeriale mediterraneo sulla crisi alimentare.

10h48 Von der Leyen, 275 milioni persone rischiano la fame

“L’invasione russa dell’Ucraina risuona in tutto il mondo. Non si tratta solo del suo impatto sull’economia, la geopolitica o le architetture di sicurezza. Riguarda le vite e i mezzi di sussistenza di milioni di persone in tutto il mondo che temono di non potersi permettere di riscaldare le proprie case o di nutrire i propri figli. Solo quest’anno, è probabile che lo siano almeno 275 milioni di persone ad alto rischio di insicurezza alimentare in tutto il mondo”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo sulle conclusioni dell’ultimo vertice Ue.

10h38 Von der Leyen, cibo è parte arsenale del terrore di Putin

“Siamo di fronte a una collisione di crisi che aggraverà l’insicurezza alimentare e l’indebitamento in tutto il mondo. Tutti questi impatti hanno una cosa in comune. Sono massicciamente e deliberatamente aggravati dalle azioni di Putin. Questo è un freddo, insensibile e calcolato assedio di Putin ad alcuni dei paesi e delle persone più vulnerabili del mondo. Il cibo è diventato parte dell’arsenale del terrore del Cremlino”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo sulle conclusioni dell’ultimo vertice Ue. “Questo è l’unico modo per descrivere il bombardamento da parte della Russia degli impianti di stoccaggio del grano e il blocco dei porti ucraini, e in alcuni casi anche il furto di circa 20 milioni di tonnellate di grano attualmente intrappolate in Ucraina. Ed è nostro dovere smantellare la disinformazione russa”, ha aggiunto.

10h37 Di Maio, rischio crisi alimentare mondiale devastante

“Una crisi alimentare che già interessava diverse aree del mondo rischia, con la guerra in Ucraina, di degenerare in una crisi alimentare mondiale se non si interviene subito. Una crisi che rischia di produrre conseguenze ancor più devastanti perché rischia di destabilizzare Stati già fragili, di portare nuove guerre, di generare flussi migratori sempre più massicci e difficili da governare”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa al termine del primo Dialogo ministeriale mediterraneo sulla crisi alimentare.

10h32 Zelensky, no progressi Russia nel Donbass per difesa eroica truppe Kiev

Le forze russe non hanno fatto progressi significativi nel Donbass nell’ultimo giorno, mentre “la difesa assolutamente eroica” dell’esercito ucraino nella regione orientale “prosegue”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel discorso della notte, affermando che i russi chiaramente non si aspettavano d’incontrare una resistenza così solida e ora stanno tentando di aggiungere altri soldati ed equipaggiamenti. Zelensky ha aggiunto che la stessa situazione si sta verificando nella regione di Kherson, che le truppe russe hanno occupato in precedenza.

10h 28 Ucraina: da Papa nuovo appello per pace in Europa

Nel salutare i fedeli polacchi e in particolare i sacerdoti della diocesi di Wloclawek, Papa Francesco in udienza a San Pietro cita la regina Santa Edvige, Apostola della Lituania e fondatrice dell’Università Jagellonica. “Durante la sua canonizzazione – ricorda il Santo Padre – San Giovanni Paolo II ricordò che per opera sua la Polonia fu unita alla Lituania e alla Russia. Affidatevi alla sua intercessione, pregando come lei ai piedi della Croce per la pace in Europa. Vi benedico di cuore”.

10h27 filorussi, primo invio grano da Berdyansk questa settimana

Il porto di Berdyansk, che precedentemente era minato, è stato riaperto, e la partenza delle prime navi con a bordo grano è in programma per questa settimana. Lo ha dichiarato un membro del consiglio dell’autoproclamata amministrazione militare-civile della regione di Zaporizhia, Vladimir Rogov, all’agenzia di stampa russa Tass. “È tutto pronto per mandare il carico. Il primo carico sarà molto probabilmente il grano, che, in effetti, è molto qui, tutti gli elevatori sono pieni”, ha affermato Rogov.

10h24 Zelensky, da United24 già 50 milioni dollari

Il governo di Kiev sta raccogliendo denaro per finanziare l’esercito e ricostruire le città distrutte nella guerra con la Russia. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelenksy, nel suo discorso della notte. Ha specificato che i lavori per ripristinare distribuzione di gas, elettricità, acqua corrente e telefonia sono in corso nei luoghi in cui le forze russe sono state respinte. Molto, tuttavia, ha detto che resta da fare per equipaggiare nuovamente gli ospedali e per rimuovere le mine. Uno dei modi con cui viene raccolto il denaro necessario, ha detto Zelensky, è la piattaforma online United24, che nel primo mese ha raccolto oltre 50 milioni di dollari. La tennista ucraina Elina Svitolina, ha aggiunto, ieri è diventata ambasciatrice della piattaforma, assieme all’ex calciatore Andriy Shevchenko.

10h19 Michel, ambasciatore russo a Onu non ha voluto guardare verità

“Due giorni fa ero al Consiglio di sicurezza dell’Onu. All’ambasciatore russo non gli è piaciuto quello che ho detto è uscito con noi si è rifiutato di guardare la verità negli occhi, ma noi non smetteremo di dire la verità. Non smetteremo di agire per sostenere l’Ucraina e per mettere la Russia davanti ai fatti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo sulle conclusioni dell’ultimo vertice Ue.

9h51 Al via incontro Lavrov-Cavusoglu ad Ankara su crisi grano

Al via ad Ankara l’atteso incontro fra i ministri degli Esteri di Russia e Turchia, rispettivamente Sergey Lavrov e Mevlut Cavusoglu, nel tentativo di trovare un accordo per sbloccare il grano ucraino. L’agenzia Anadolu su Twitter ha pubblicato un video dell’inizio dell’incontro

9h38 Kiev, nessuno si arrenderà a Severodonetsk

“A Severodonetsk non si arrenderà nessuno”. È quanto ha detto il governatore della regione ucraina di Luhansk, Serhiy Haidai, citato dal Guardian. “Feroci combattimenti sono in corso a Severodonetsk, i nostri difensori combattono per ogni centimetro della città”, ha dichiarato, aggiungendo che i russi “non controllano la strada Lysychansk-Bakhmut, ma sparano”. “Non usiamo questa strada, è troppo pericolosa”, conclude.

9h06 Di Maio, Italia sostiene sforzi Onu e Ue per sblocco grano

“La nostra discussione si svolge sullo sfondo di un’emergenza pressante: assistere l’Ucraina nell’esportazione di milioni di tonnellate di grano e cibo attualmente bloccati nei suoi silos. Il primo ministro italiano, Mario Draghi, ha discusso di questo tema con il presidente Putin e il presidente Zelensky. L’Italia sostiene gli sforzi delle Nazioni unite e dell’Unione europea per affrontare questo problema e ringrazia la presidenza del G7 della Germania per il suo impegno. Continueremo a contribuire attivamente a tutti gli sforzi internazionali per trovare una soluzione a questa questione”. È quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aprendo alla Farnesina il primo Dialogo Ministeriale Mediterraneo sulla crisi alimentare.

8h56 Di Maio, lotta alla fame richiede risposta multilaterale

“Le sfide internazionali hanno bisogno di risposte multilaterali” e “la lotta per porre fine alla fame richiede questo approccio mutilaterale e integrato”. È quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aprendo alla Farnesina il primo Dialogo Ministeriale Mediterraneo sulla crisi alimentare, che ha l’obiettivo di individuare misure concrete per affrontare l’impatto sulla sicurezza alimentare nel bacino del Mediterraneo, generato dall’invasione russa dell’Ucraina.

6h18 rabbino capo Mosca fuggito da Russia, non voleva sostenere invasione

Il rabbino capo di Mosca, Pinchas Goldschmidt, è stato sottoposto a pressioni da parte delle autorità russe per sostenere l’invasione dell’Ucraina, ma si è rifiutato di farlo ed è fuggito dalla Russia in Israele. Lo riportano i media israeliani, citando il dietro le quinte rivelato su Twitter dalla nuora del rabbino, la giornalista Avital Chizhik-Goldschmidt. “Posso finalmente condividere che i miei suoceri, il rabbino capo di Mosca e Dara Goldschmidt, sono stati sottoposti a pressioni da parte delle autorità per sostenere pubblicamente la ‘operazione speciale’ in Ucraina e si sono rifiutati”, si legge nel post di Avital Chizhik-Goldschmidt, in cui si aggiunge che “sono fuggiti in Ungheria due settimane dopo l’invasione russa dell’Ucraina” e “ora sono in esilio dalla comunità che amano”.”Prima sono fuggiti in Est Europa, raccogliendo fondi per i rifugiati” e “poi a Gerusalemme”, conclude il post.

1h54 media, mille soldati che si sono arresi a Mariupol trasferiti in Russia

Più di 1.000 soldati ucraini che si sono arresi a Mariupol dopo settimane di resistenza sono stati trasferiti in Russia. Lo riferisce l’agenzia Tass, citando fonti delle forze dell’ordine russe. Altri prigionieri di guerra ucraini saranno portati in Russia “successivamente”. Kiev ha affermato che sta lavorando per la restituzione di tutti i prigionieri mentre alcuni legislatori russi affermano che dovrebbero essere processati.

Zelensky, oltre 31mila soldati russi morti in guerra

“Oltre 31.000 militari russi sono già morti in Ucraina. Dal 24 febbraio, la Russia paga ogni giorno per quasi 300 vite dei suoi soldati per una guerra completamente insensata contro l’Ucraina”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyi.

