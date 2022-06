Tra le vittime anche donne e bambini

(LaPresse) – – In Pakistan un bus è finito in un burrone in un’area di montagna isolata nel sudovest del Paese e il bilancio è di 22 morti, fra cui donne e bambini. L’incidente è avvenuto precisamente nel distretto di Qilla Saifullah. Le cause al momento non sono note.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata