I poliziotti sono stati sospesi. Le immagini shock riprese da una bodycam

(LaPresse) Tre agenti di polizia di Tempe – città della Contea di Maricopa, in Arizona – sono stati sospesi in seguito alla morte per annegamento di un senzatetto in un lago artificiale della città. La vittima si chiamava Sean Bickings e aveva 34 anni. La polizia ha rilasciato un video della bodycam di uno degli agenti coinvolti nell’incidente, avvenuto lo scorso 28 maggio. Gli agenti erano intervenuti dopo una chiamata all’alba per una presunta rissa tra la vittima e una donna, identificata come la partner. Secondo quanto riferito dalla polizia, Bickings si sarebbe tuffato nel lago nel tentativo di eludere gli agenti dopo che questi avevano effettuato un controllo dei precedenti trovando tre mandati in sospeso. Dopo aver scavalcato la recinzione, Bickings si è tuffato nel lago e ha cominciato a nuotare, ma è andato a fondo, annegando, senza che nessuno degli agenti intervenisse per salvarlo. Solo una persona, identificata nel rapporto come testimone, ha tentato di tuffarsi per aiutare Bickings. Una squadra di soccorso dei Vigili del Fuoco ha poi recuperato il corpo di Bickings e lo ha dichiarato morto. I funzionari di Tempe hanno chiesto al Dipartimento di pubblica sicurezza dell’Arizona di indagare sulla risposta della polizia all’annegamento.

