Il presidente Zelensky: "A Severodonetsk resistiamo ma i russi sono di più e più forti". Filorussi di Kherson: "Faremo referendum annessione a Mosca"

“La Russia ha guadagnato terreno sull’asse meridionale di Popasna a maggio, mai suoi progressi nell’area si sono arrestati nell’ultima settimana”. È quanto si legge nel rapporto dell’Intelligence della Difesa della Gran Bretagna. “Le notizie di pesanti bombardamenti nei pressi di Izium suggeriscono che la Russia si sta preparando a compiere un nuovo sforzo sull’asse settentrionale”. Il presidente ucraino Zelensky intanto ha dichiarato che “le forze ucraine che stanno affrontando un feroce attacco militare russo nella regione del Donbass sono “forti”. “I nostri eroi non cedono a posizioni a Sievierdonetsk. In città, continuano feroci combattimenti di strada: noi resistiamo ma gli occupanti sono di più e più potenti“, le sue parole.

IN AGGIORNAMENTO

9h29 Mattarella, riverberi negativi su ripresa Italia

“La crisi internazionale in atto con l’aggressione all’Ucraina da parte della Federazione Russa sta provocando situazioni di gravi difficoltà nell’economia globale con riverberi negativi sui segnali di ripresa dell’economia che si erano registrati nel nostro Paese”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato alla Presidente del Salone del Mobile di Milano, Maria Porro.

9h23 filorussi Kherson, faremo referendum per annessione a Mosca

Nella regione di Kherson si terrà un referendum “per risolvere la questione di una possibile adesione alla Russia”. Lo ha affermato Kirill Stremousov, vice capo dell’amministrazione militare-civile della regione attualmente controllata dai filorussi. Lo riporta Interfax. “Sarà un plebiscito, sarà la volontà del popolo”, ha aggiunto. Nello schema spiegato da Stremousov si tratterebbe di un primo passo verso “l’autodeterminazione” e le fase successiva sarebbero “le elezioni”.

9h20 Mosca vieta ingresso ad altri 61 cittadini Usa, c’è anche Yellen

La Russia ha inserito altri 61 funzionari statunitensi nella lista di persone a cui è vietato l’ingresso in Russia. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri di Mosca. Nella lista figurano anche il segretario al Tesoro Janet Yellen, la rappresentante per il commercio Katherine Tai e il capo del coordinamento dell’Ufficio delle sanzioni James O’Brien.

9h10 governatore Luhansk, respinto assalto a Novokhtyrka e Voronovo

“L’assalto russo in direzione di Novokhtyrka e Voronovo è stato respinto. Nell’area di Belogorovka, il nemico usa gruppi di sabotatori”. Lo ha scritto su Telegram il governatore ucraino della regione di Luhansk, Serhiy Haidai. “Nelle ultime 24 ore, dieci attacchi nemici sono stati respinti – ha spiegato – un carro armato, tre sistemi di artiglieria, due veicoli corazzati da combattimento, un’auto e due depositi di munizioni sono stati distrutti. Le unità di difesa aerea hanno abbattuto due veicoli aerei senza pilota Orlan-10”. “Attualmente, il nemico continua a prendere d’assalto Severodonetsk, i combattimenti continuano”, ha aggiunto.

9h04 amministrazione Dnipropetrovsk, razzi su Kryvyi Rih c’è un ferito

“Il distretto di Kryvyi Rih è di nuovo sotto tiro. Questa notte il nemico ha colpito la comunità di Zelenodolsk con razzi Uragan. Un uomo di 46 anni è rimasto ferito a Velyka Kostroma ed è stato ricoverato in ospedale. Le case del villaggio sono danneggiate”. Lo ha detto Valentyn Reznichenko , capo dell’amministrazione militare di Dnipropetrovsk. Lo riporta Ukrainska Pravda.

9h00 Amministrazione Sumy, russi hanno bombardato case

Alle prime luci dell’alba le truppe russe hanno bombardato la città di Seredyna-Buda, nella regione di Sumy, con colpi di mortaio e artiglieria. Lo ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale di Sumy, Dmytro Zhyvytskyi. Lo riporta Ukrinform. “Il bombardamento è iniziato intorno alle 5. Sette proiettili di mortaio seguiti dal fuoco dell’artiglieria – ha detto – almeno sei case sono in fiamme. Danneggiata anche una linea elettrica”.

8h55 Kiev, Blielorussia aumenterà sue forze armate fino a 80mila uomini

La Bielorussia prevede di aumentare le dimensioni delle sue forze armate fino a 80mila uomini. Lo rende noto lo Stato maggiore delle forze armate ucraine su facebook. Lo riporta Ukrinform. “Nelle direzioni di Volyn e Polissya, permane la minaccia di attacchi missilistici e aerei dal territorio della Bielorussia”, viene inoltre precisato.

8h50 Kiev, 263 bambini morti e 467 feriti da inizio conflitto

Dall’inizio della guerra in Ucraina sono morti 263 bambini e 467 sono rimasi feriti. Lo rende noto la procura generale di Kiev nel suo bollettino quotidiano su Telegram.

8h49 Kiev, servono molti lanciarazzi Mlrs, cambieranno corso guerra

L’Ucraina ha bisogno di almeno 60 lanciarazzi multipli Mlrs, più di quanto promesso da Regno Unito e Stati Uniti. Lo ha spiegato Oleksiy Arestovich, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, al Guardian. “E’ un’arma che cambierà radicalmente la situazione – ha aggiunto – se otteniamo 60 di questi sistemi, i russi perderanno la capacità di spostarsi ovunque, verranno fermati. Se ne prendiamo 40, avanzeranno, anche se molto lentamente, con gravi perdite. A 20 anni, continueranno ad avanzare con perdite più pesanti di adesso”.

8h44 a Kiev riapre un teatro, biglietti esauriti

Un teatro nella capitale ucraina è stato riaperto per la prima volta da quando le forze russe hanno invaso il Paese e i biglietti per lo spettacolo di domenica sono andati esauriti. “Ci chiedevamo come sarebbe stato, se gli spettatori sarebbero venuti durante la guerra, se avrebbero pensato al teatro, se fosse di qualche interesse – ha detto uno degli attori, Yuriy Felipenko – e siamo stati felici che i primi tre spettacoli abbiano fatto registrare il tutto esaurito”. L’attore Kostya Tomlyak afferma di aver esitato a recitare in tempo di guerra. Ma l’afflusso di persone che sono tornate a Kiev da quando le ostilità sono diminuite lo ha convinto che è necessario andare avanti. “Si continua a vivere, anche se non si dimentica che c’è la guerra. La domanda principale è come gli attori possono essere utili”, ha spiegato.

8h30 Michel, russi usano scorte grano come arma

Il Cremlino sta usando le scorte di cibo “come missili contro i paesi in via di sviluppo”. Lo ha detto Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, parlando al Consiglio di Sicurezza dell’Onu. “Questo sta facendo salire i prezzi dei generi alimentari, spingendo le persone nella povertà e destabilizzando intere regioni. La Russia è l’unica responsabile di questa crisi alimentare. Nonostante la sua campagna di bugie”, ha aggiunto. Quando Michel ha preso la parola – secondo quanto riporta il Guardian – il rappresentante russo Vassily Nebenzia ha lasciato la sua sedia.

8h22 Zelensky, colloqui con Russia a livello zero

I colloqui con la Russia sono “a livello zero”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto punto sull’andamento del conflitto. Severodonetsk e Lysychansk sono “città morte”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto punto sull’andamento del conflitto. A Severodonetsk restano ancora dai 10 ai 15mila civili sotto i colpi dell’artiglieria russa.

8h18 Zelensky, ringrazio Johnson ha capito perfettamente nostre esigenze

“Sono grato al primo ministro Boris Johnson per la completa comprensione delle nostre richieste e per fornire all’Ucraina esattamente le armi di cui abbiamo bisogno per proteggere la vita del nostro popolo”. Lo ha detto il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, parlando dei nuovi sistemi di armamento forniti da Londra.

8h13 intelligence Gb, Kiev ha ripreso parte Severodonetsk ma russi ancora presenti

“Nel fine settimana le forze ucraine hanno ripreso parte di Severodonetsk anche se gli attacchi delle forze russe continuano nei distretti occidentali occupati. I piani più ampi della Russia continuano per tagliare fuori l’area di Severodonetsk sia da nord che da sud”. È quanto si legge nel rapporto dell’Intelligence della Difesa della Gran Bretagna.

6h34 consigliere Navalny, le sanzioni contro Mosca funzionano

Le sanzioni contro la Russia funzionano “più di quanto sembri. Stanno degradando il tenore di vita e il futuro dell’industria in Russia. Basta vedere sui motori di ricerca russi le ricerche su voci come ‘parti di ricambio’. Manca capacità di server per le infrastrutture digitali, mancano sementi. Le sanzioni stanno fondamentalmente trasformando l’economia russa”. Così Vladimir Milov, ex viceministro russo dell’Energia nel 2002 e consigliere economico di Aleksej Navalny in un’intervista al Corriere della Sera.

6h27 Dipartimento Stato Usa, da Cremlino assalto a libertà dei media

“Il Cremlino è impegnato in un totale assalto alla libertà dei media, all’accesso alle informazioni e alla verità”. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Usa Ned Price in un incontro con la stampa, sottolineando che “il governo russo deliberatamente ignora ciò che significa avere una stampa libera”. “Minacciare giornalisti professionisti per aver semplicemente cercato di fare il loro lavoro e aver cercato di isolare la popolazione russa da qualsiasi informazione straniera evidenzia la fragilità della narrativa del governo russo”, ha aggiunto Price che ha ricordato come gli Usa “continuano a rilasciare visti a giornalisti russi qualificati” e “non abbiano revocato le credenziali del Foreign Press Center a nessun giornalista russo che lavora negli Stati Uniti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata