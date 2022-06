Orlando Jorge Mera, titolare dell'Ambiente, freddato a colpi di pistola da un amico

(LaPresse) Il ministro dell’ambiente e delle risorse naturali della Repubblica Dominicana, Orlando Jorge Mera, è stato ucciso lunedì con un colpo di pistola nel suo ufficio. Ad aprire il fuoco è stato, secondo quanto riferito dall’ufficio del presidente, un amico intimo della vittima, Miguel Cruz, che è stato subito arrestato. Le autorità non hanno fornito un movente. Gli agenti hanno preso in custodia il responsabile in una chiesa a decine di isolati di distanza dal luogo dell’omicidio, in seguito alla chiamata di un sacerdote. Quando è stato portato fuori, Cruz indossava un casco e un giubbotto antiproiettile.

