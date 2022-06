Il premier britannico fa quadrato assieme al suo esecutivo

(LaPresse) All’indomani del voto di fiducia sulla sua leadership, vinto di misura, Boris Johnson ha riunito i suoi ministri per fare quadrato e rilanciare l’azione di governo. Il premier britannico ha ringraziato i membri del suo Esecutivo per il sostegno durante la votazione e li ha esortati a riprendere il lavoro per portare avanti il Paese e mettersi all’opera “su ciò che la gente vuole”.

