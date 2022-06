Il presidente ucraino: "Abbiamo portato qualcosa ai militari ma non lo descriverò nel dettaglio"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato ieri le truppe sulla prima linea orientale del Paese, per comprendere la posizione dei difensori ucraini mentre l’assalto russo al Donbas continua. Zelensky ha visitato i posti di comando e le posizioni in prima linea delle truppe ucraine nell’area di Bakhmut nella regione di Donetsk e Lysychansk nella regione di Luhansk. “Sono orgoglioso di tutti quelli con cui ho incontrato, stretto la mano, comunicato e supportato. Qualcosa è stato portato per i militari, ma non lo descriverò in dettaglio”, ha detto il leader di Kiev nel suo discorso notturno. All’inizio della giornata aveva visitato le truppe in prima linea nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata