La Spagna fornirà carri armati e missili a Kiev

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato domenica le truppe sulla prima linea orientale del Paese, per comprendere la posizione dei difensori ucraini mentre l’assalto russo al Donbas continua. Secondo un comunicato diffuso dal suo ufficio, Zelensky ha visitato i posti di comando e le posizioni in prima linea delle truppe ucraine nell’area di Bakhmut nella regione di Donetsk e Lysychansk nella regione di Luhansk. “Il presidente ha ascoltato informazioni sulla situazione operativa in queste parti del fronte, e ha avuto un rapporto sulla logistica dei difensori ucraini”, si legge nella nota. All’inizio della giornata di ieri, Zelensky aveva visitato le truppe in prima linea nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia.

9h18 Usa, navi russe trasportano grano rubato

A metà maggio, gli Stati Uniti hanno inviato un avviso a 14 paesi, principalmente africani, affermando che tre navi mercantili russe stavano lasciando i porti vicino all’Ucraina carichi di quello che il Dipartimento di Stato ha descritto come “grano ucraino rubato”, per dirigersi presumibilmente verso di loro. Per i paesi africani, sottolinea il New York Times, si presenta il dilemma della difficile scelta tra, da un lato, beneficiare di possibili crimini di guerra e dispiacere a un potente alleato occidentale e, dall’altro, rifiutare cibo a buon mercato in un momento in cui i prezzi del grano salgono alle stelle e centinaia di migliaia di persone muoiono di fame. L’allarme lanciato da Washington ha rafforzato le accuse del governo ucraino secondo cui la Russia ha rubato fino a 500.000 tonnellate di grano ucraino, per un valore di 100 milioni di dollari, dall’invasione russa di febbraio. Gran parte di essa è stata trasportata su camion nei porti della Crimea controllata dalla Russia, quindi trasferita su navi, comprese alcune sotto sanzioni occidentali, affermano i funzionari ucraini.

8h46 Salvini, caccia agli amici di Putin e Mosca è indegna

“Per la pace mi sto battendo tra le critiche della sinistra, la pace è un’urgenza” e lo si fa “dialogando con tutti, sto facendo quello che stanno facendo altri in Europa: bisogna parlare con l’Ucraina, che è stata aggredita, ma anche parlare con la Russia” a cui “va chiesto il cessate del fuoco” e invece “c’è la caccia a chi parla con Mosca, lo fa Macron, lo fa il Santo Padre, lo fa Draghi”. Così il leader della Lega Matteo Salvini intervenuto ad ‘Aria Pulita’ su La7 Gold definendo “indegna” questa ‘caccia’. “La caccia agli amici di Putin e della Russia, che non ci sono, è indegna: parlare della pace è compito di tutti”.

8h23 Regno Unito, attacchi russi su Kiev per frenare aiuti occidentali

“Nelle prime ore del 5 giugno, i missili lanciati dai russi hanno colpito l’infrastruttura ferroviaria a Kiev, probabilmente nel tentativo di interrompere la fornitura di equipaggiamento militare occidentale alle unità ucraine in prima linea”. Lo riporta il ministero della Difesa del Regno Unito, nel consueto report di intelligence sulla guerra in Ucraina, pubblicato su Twitter questa mattina, che spiega così i raid missilistici russi sulla capitale Ucraina avvenuti ieri mattina. “Nel Donbas – si legge ancora nel report – continuano pesanti combattimenti nella città contesa di Severodonetsk e le forze russe continuano a spingere verso Sloviansk come parte del loro tentativo di accerchiamento delle forze ucraine. In mare, in seguito alla perdita dell’incrociatore Moskva ad aprile, le forze russe hanno probabilmente spostato più mezzi di difesa aerea a Snake Island nel Mar Nero occidentale, inclusi i sistemi SA-15 e SA-22. È probabile che queste armi abbiano lo scopo di fornire difesa aerea alle navi della marina russa che operano intorno a Snake Island”. “L’attività della Russia sull’isola dei serpenti – conclude il report – contribuisce al blocco della costa Ucraina e ostacola la ripresa del commercio marittimo, comprese le esportazioni di grano ucraino”.

7h09 Generale Conforti, paracadutisti a protezione ambasciata Kiev

“Come già a Baghdad e Tripoli, ora anche nella capitale ucraina opera anche personale della Seconda Brigata Mobile dei carabinieri, che comprende, oltre al 7° e al 13° Reggimento, anche il Reggimento paracadutisti Tuscania e il Gruppo di intervento speciale (Gis)”. Lo spiega, in un’intervista al Corriere della Sera, il generale di brigata Nicola Conforti, vice capo del II Reparto del Comando generale che si occupa della proiezione estera dell’Arma. “La sicurezza delle ambasciate italiane – sottolinea il generale – è uno dei principali compiti assegnati all’Arma in via esclusiva. Un impegno non privo di pericoli, come testimonia purtroppo l’uccisione l’anno scorso del carabiniere Iacovacci. Il periodo di permanenza è di circa 3-4 anni, a differenza dei contingenti di rinforzo che vengono avvicendati circa ogni 6 mesi”.

6h16 Annullato viaggio in Serbia di Lavrov, Mosca accusa Occidente

Mosca accusa l’Occidente di aver interrotto le linee di comunicazione costringendo il ministro degli Esteri Sergei Lavrov a cancellare un viaggio in Serbia previsto per oggi. La stampa serba riporta che i Paesi vicini, Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro, hanno chiuso il loro spazio aereo all’aereo di Lavrov.

6h 06 Spagna fornirà a Kiev missili e carri armati

Secondo fonti governative citate dal quotidiano El Pais, la Spagna fornirà all’Ucraina missili antiaerei e carri armati Leopard per rafforzare il suo sostegno militare al Paese. Lo riporta il Guardian, sottolineando che la Spagna fornirà anche una formazione essenziale all’esercito ucraino su come utilizzare i carri armati. L’addestramento si svolgerà in Lettonia, dove l’esercito spagnolo ha schierato 500 soldati nell’ambito dell’operazione Enhanced Advanced Presence della Nato. Una seconda fase di formazione potrebbe svolgersi in Spagna, secondo le fonti citate da El Pais.

