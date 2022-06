Riprendono i bombardamenti russi, colpito un impianto che produceva treni

Domenica le autorità ucraine hanno portato i giornalisti sul luogo di un attacco russo a Kiev, il primo nella città dalla fine di aprile. L’obiettivo dei funzionari era quello di smentire le notizie diffuse da Mosca secondo cui l’edificio preso di mira sarebbe stato utilizzato per riparare e conservare i carri armati consegnati dall’Europa. Secondo il Ministero della Difesa russo gli attacchi alla periferia della Capitale hanno distrutto carri armati e altri veicoli blindati situati in un’impresa di riparazione di auto. Il consigliere dell’ufficio del presidente Volodymyr Zelensky, Serhiy Leshchenko, ha invece affermato che l’impianto colpito era civile e produceva veicoli ferroviari. I funzionari, tuttavia, non hanno parlato di un altro sito vicino che è stato colpito domenica mattina.

