La monarca, 96 anni, sorridente, si è affacciata accompagnata dai familiari reali più stretti al termine della coloratissima parata conclusiva dei quattro giorni di festa

Quando la regina Elisabetta II, in abito verde brillante e immancabile cappellino abbinato, è comparsa a sorpresa sul balcone di Buckingham Palace davanti a una folla festante di migliaia di persone radunate in onore dei suoi 70 anni sul trono, è stato il momento culminante della chiusura del Giubileo di platino. La monarca, 96 anni, sorridente, si è affacciata accompagnata dai familiari reali più stretti – il principe Carlo e la moglie Camilla, nonché William e Kate con i figli – al termine della coloratissima parata conclusiva dei quattro giorni di festa. Parata che per circa tre ore si è snodata lungo il Mall con oltre 200 cavalli, la carrozza dorata che accompagnò Elisabetta all’incoronazione 69 anni fa e anche carri e gruppi di ballerini e artisti d’ogni tipo, fino ad arrivare proprio davanti a Buckingham Palace. Qui, a coronare il momento, Ed Sheeran ha intonato sul palco la sua ‘Perfect’, dedicandola alla regina e del principe Filippo, morto l’anno scorso, mentre su un maxi-schermo scorrevano le immagini della coppia. Subito dopo, il balcone del palazzo si è aperto sotto gli occhi del miliardo di persone che secondo gli organizzatori ha seguito l’evento in tutto il mondo, ed Elisabetta è uscita a salutare le persone in festa: ha ascoltato sorridente l’inno nazionale ed è rimasta sul balcone per pochi minuti, poi ha salutato con un cenno della mano il pubblico ed è rientrata, mentre in strada iniziavano a risuonare le note di ‘Dancing Queen’ degli Abba.

Poche ore dopo, Elisabetta ha ringraziato i sudditi con una lettera rivolta a loro: “Sono stata onorata e profondamente toccata dal fatto che così tante persone sono scese in strada per festeggiare il mio Giubileo di platino”, ha esordito, assicurando che “anche se non ho partecipato a tutti gli eventi di persona, il mio cuore è stato con tutti voi”. Poi una promessa: “Resto impegnata a servirvi al meglio delle mie capacità, sostenuta dalla mia famiglia”.Prima di oggi la regina era comparsa in pubblico solo due volte durante i quattro giorni di festa: giovedì aveva sorriso e salutato con la mano dal balcone di Buckingham Palace con la sua famiglia a seguito della Queen’s Birthday Parade; sempre nella stessa giornata, più tardi, aveva preso parte a una cerimonia nazionale di illuminazione del faro al Castello di Windsor, la residenza reale 32 chilometri a ovest di Londra dove ha trascorso gran parte degli ultimi due anni. Aveva invece saltato una messa in suo onore venerdì alla cattedrale di St. Paul nel centro di Londra e aveva anche deciso di non partecipare alla corsa di cavalli Epsom Derby di sabato. E si era persa la festa di gala di sabato davanti a Buckingham Palace con numerose star – da Bocelli ai Queen, da Alicia Keys ai Duran Duran – ma in questa occasione era comparsa in un delizioso sketch video pre-registrato con l’orso Paddington. I festeggiamenti hanno visto il ritorno nel Regno Unito di Harry e Meghan, la prima volta per loro dopo il passo indietro dai doveri reali e il trasferimento negli Usa nel 2020, ma la coppia è rimasta lontana dei riflettori, tanto che non è comparsa sul balcone con Elisabetta. Da parte di tutti, l’elogio della stabilità che Elisabetta ha dato al regno: “Sua maestà mummy”, “ridi e piangi con noi e, cosa ancora più importante, sei lì per noi da 70 anni”, aveva detto l’erede al trono Carlo dal palco di sabato. E i sudditi non hanno esitato a sfidare un clima umido e freddo per accamparsi sabato notte lungo il Mall e assicurarsi un posto in prima fila per il corteo finale.

