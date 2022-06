Esplosioni avvertite fino a quattro km di distanza

Maxi-incendio in un deposito di container vicino al porto di Chittagong a circa 210 chilometri a sud-est da Dhaka: 49 le vittime, tra cui nove vigili del fuoco, e oltre 100 feriti a causa del rogo scoppiato alla BM Inland Container Depot, una joint venture olandese-Bangladesh, alla mezzanotte di sabato in seguito alle esplosioni in un container pieno di sostanze chimiche. Le esplosioni hanno frantumato le finestre degli edifici vicini e sono state avvertite fino a quattro chilometri di distanza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata