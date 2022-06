È il 102esimo giorno di guerra. 262 bambini morti e 467 feriti dal giorno dell'invasione. Ministero Difesa ucraino: "Il conflitto potrebbe finire entro l'anno"

È il 102esimo giorno di guerra in Ucraina.

08h24 Kiev, 31.150 soldati uccisi dall’inizio della guerra

Sono 31.150 i soldati russi uccisi dall’inizio del conflitto in Ucraina. Lo rendono noto le forze armate ucraine nel loro aggiornamento giornaliero sui social media.

08h21 Kiev, 262 bambini morti da inizio conflitto

262 bambini sono morti e 467 sono rimasti feriti dall’inizio del conflitto in Ucraina. Lo rende noto la procura generale di Kiev nel suo consueto aggiornamento su Telegram.

07h51 Intelligence, Kiev frena russi a Severodonetsk e tenta contrattacco

Le forze armate ucraine non mollano la presa a Severodonetsk, città assediata dai russi. Secondo il think tank americano Institute for War Studies gli ucraini stanno rallentando le operazioni russe per accerchiare le posizioni dei soldati di Kiev nella regione di Luhansk e assaltare Severodonetsk attraverso “contrattacchi locali prudenti ed efficaci”. Un’analisi confermata pure dall’intelligence britannica che parla di “contrattacchi” ucraini mettendo in luce come in questa zona i russi stiano schierando le truppe dell’autoproclamata repubblica di Luhansk che sono tendenzialmente “equipaggiate e addestrate in maniera scarsa”.

07h42 Ministero Difesa Kiev, guerra potrebbe finire entro l’anno

“E’ difficile prevedere quando la guerra finirà, ma la mia proiezione ottimistica è che potrebbe finire entro la fine dell’anno”. Lo ha detto Oleksii Reznikov, ministro della Difesa ucraino, parlando al forum Globsec-2022 a Bratislava. Lo riporta la Cnn. Reznikov ha affermato che le forze di difesa ucraine “hanno ancora bisogno di armi pesanti, artiglieria, carri armati, sistemi antinave, sistemi senza pilota, missili e difese aeree”. “L’Ucraina ha cambiato filosofia nella fornitura di armi. Se nel primo mese di guerra ci siamo concentrati sull’ottenimento di sistemi portatili anticarro e antiaerei, ora la natura della guerra è cambiata e abbiamo bisogno di armi più pesanti”, ha aggiunto.

07h38 Zelensky, a Severodonetsk situazione resta estremamente difficile

“La situazione a Severodonetsk, dove continuano i combattimenti di strada, rimane estremamente difficile. attacchi aerei, artiglieria, razzi”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso del suo discorso notturno su Telegram.

07h26 Zelensky, da inizio guerra russi hanno lanciato oltre 2500 missili

Le truppe russe hanno nuovamente sparato sulle aree di confine della regione di Sumy, Mykolaiv, città e comunità della regione di Zaporizhia, regione di Kharkiv. La situazione a Severodonetsk, dove continuano i combattimenti di strada, rimane estremamente difficile. attacchi aerei, artiglieria, razzi. Ad oggi, il numero totale di vari missili russi usati contro l’Ucraina è 2503. I nostri eroi mantengono le loro posizioni e fanno di tutto per infliggere le massime perdite al nemico “. Lo ha detto l presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso notturno su telegram.

07h25 Zelensky, Russia distrugge nostra cultura non può stare in Unesco

“La Russia sta deliberatamente distruggendo la cultura ucraina e il nostro patrimonio storico. Uno stato che fa questo non può essere membro dell’Unesco e rimanere all’Onu come se nulla fosse”. Lo ha detto nel suo discorso notturno il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando dell’attacco al monastero della Dormizione di Svyatogorsk.

07h20 Kiev vuole riprendere campionato di calcio ad agosto

L’Ucraina prevede di riprendere il campionato di calcio ad agosto nonostante il conflitto. Andriy Pavelko, il presidente della federazione calcistica ucraina, ha rivelato all’Associated Press i dettagli in merito ai suoi colloqui con Zelensky e i vertici della Fifa e della Uefa sulla ricerca di un modo sicuro per giocare le partite maschili e femminili in casa. L’Ucraina è stata costretta a fermare i campionati a febbraio, quando la Russia ha iniziato l’invasione. C’è ottimismo che lo sport possa riprendere per risollevare gli animi della nazione, che sta cercando di qualificarsi per la Coppa del Mondo.

07h03 Sindaco Kiev, diverse esplosioni in città

Diverse esplosioni si sono verificate a Kiev nei distretti di Darnytsky e Dniprovsky. Lo ha reso noto il sindaco della capitale ucraina Vitali Klitschko su telegram spiegando che i soccorritori “stanno già lavorando sul posto”. In un secondo messaggio Klitschko ha spiegato che – al momento – non risultano esserci vittime mentre una persona è rimasta ferita.

