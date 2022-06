La piattaforma United24 "per provare alla Russia che il male non vincerà"

(LaPresse) Il presidente ucraino Zelensky lancia la piattaforma United24 per raccogliere fondi per ricostruire il Paese. “L’esercito russo distrugge, dietro restano solo rovine. Ma le persone devono avere luoghi dove tornare, oggi” ha detto in un video. United24 “non è solo fundraising ma anche un modo per provare alla Russia che il male non vincerà”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata