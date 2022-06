Oltre 60 i feriti, di cui 16 gravi

Almeno tre persone sono morte per il deragliamento di un treno in Baviera, in Germania . L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno a Burgrain, vicino alla località turistica di Garmisch-Partenkirchen. Il treno era diretto a Monaco di Baviera. Tre carrozze si sono ribaltate. Le cause non sono ancora chiare. Ci sono inoltre almeno 60 feriti di cui 16 giudicati gravi.

