L'attacco in un centro medico. Ci sarebbero anche dei feriti

Cinque persone, compreso il presunto aggressore, sono morte a seguito di una sparatoria nella Warren Clinic, uno studio medico di Tulsa, in Oklahoma. Lo ha riferito il consigliere cittadino Jayme Folwer, citato dall’emittente locale News on 6. Secondo Fowler, il presunto aggressore si sarebbe suicidato. Ci sarebbero anche alcuni feriti. Non è al momento chiaro il motivo dell’attacco.

Il presidente Joe Biden ha ricevuto un briefing sulla sparatoria. Lo ha riferito la Casa Bianca, secondo quanto riporta la Cnn.

La recente ondata di violenza con armi da fuoco in tutto il Paese, tra cui l’uccisione di 19 bambini e due insegnanti in una scuola elementare del Texas otto giorni fa da parte di un diciottenne che imbracciava un fucile semiautomatico di tipo AR, ha portato i leader democratici ad amplificare le loro richieste di maggiori restrizioni sulle armi, mentre i repubblicani sottolineano una maggiore sicurezza nelle scuole.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata