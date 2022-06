Zelenska: "Cedere territori non porrebbe fine a guerra". Si continua a combattere nel 99esimo giorno di guerra

In Ucraina è il 99esimo giorno di guerra.

NOTIZIE IN AGGIORNAMENTO

07h30 Zelenska: “Cedere territori non porrebbe fine a guerra”

Concedere territorio alla Russia non porrebbe fine all’invasione del presidente Vladimir Putin. Lo ha detto la first lady ucraina Olena Zelenska, in un’intervista con Abc News. “Anche se concedessimo i nostri territori, l’aggressore non si fermerebbe a questo, continuerebbe a premere, lanciando sempre più attacchi contro il nostro Paese”, ha aggiunto Zelenska. La first lady ha poi ribadito la posizione del marito secondo cui la regione del Donbass – dove la Russia ha ora concentrato la sua offensiva – sarà di nuovo ucraina.

06h30 Londra invierà a Kiev sistemi missilistici avanzati

Il Regno Unito invierà a Kiev sistemi missilistici M270 in grado di colpire obiettivi fino a 80 chilometri di distanza. Lo ha affermato il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace, citato da Cnn. I sistemi missilistici offriranno un “significativo aumento delle capacità alle forze ucraine”, ha affermato il Foreign Office. La mossa è stata “coordinata strettamente” con la decisione degli Stati Uniti di fornire all’Ucraina il suo sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità (Himars), una variante dei sistemi di lancio multiplo che sarà dato a Kiev dal Regno Unito. “Mentre le tattiche russe cambiano, anche il nostro sostegno all’Ucraina deve cambiare. Questi sistemi di lancio multiplo consentiranno ai nostri amici ucraini di proteggersi meglio dall’uso brutale da parte della Russia dell’artiglieria a lungo raggio, che le forze di Putin hanno utilizzato indiscriminatamente per radere al suolo le città”, ha detto Wallace.

Il governo britannico ha affermato che le truppe ucraine saranno addestrate su come utilizzare i sistemi missilistici in modo da massimizzare l’efficacia delle armi.

06h00 WSJ, centinaia di soldati russi hanno disertato

Centinaia di soldati russi avrebbero disertato o si sarebbero rifiutati di prendere parte ai combattimenti in Ucraina, ma il loro numero potrebbe anche essere più alto. Lo riporta il Wall Street Journal che cita documenti militari visionati dal quotidiano. Il problema, scrive ancora il WSJ, sarebbe tale che Mosca avrebbe “difficoltà su come punire i disertori senza attirare maggiormente l’attenzione sul problema”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata