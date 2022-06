Il principe Carlo e sua moglie Camilla in auto, Kate in carrozza. Presente anche il premier Johnson

Quattro giorni di festa in onore dei 70 anni di regno di Elisabetta II. Il Principe di Galles e la Duchessa di Cornovaglia sono arrivati in auto a Buckingham Palace, prima di dirigersi alla Horse Guards Parade per le celebrazioni del Giubileo della Regina. La Duchessa di Cambridge e i suoi tre figli, invece, sono stati accompagnati a bordo di una carrozza trainata da cavalli. Presente sugli spalti anche il premier britannico Boris Johnson.

