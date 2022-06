Il figlio di Elisabetta II sfila durante la parata militare assieme alla sorella e al primogenito

Il principe Carlo sfila a cavallo nel cortile di Buckingham palace e saluta sua madre, la Regina. L’erede al trono di Inghilterra ha partecipato così alla parata militare Trooping the colour che ogni anno si tiene a giugno per festeggiare il compleanno della sovrana e che quest’anno ha segnato anche l’inizio delle celebrazioni dei 70 anni di regno di Elisabetta II. Il Principe Carlo ha aperto la sfilata equestre dell’Horse Guards Parade del primo battaglione d’elite delle Irish Guards delle forze armate britanniche, dietro di lui il figlio William e la sorella Anna, anche loro a cavallo e in alta uniforme.

