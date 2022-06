Manifestazione a San Paolo una settimana dopo la morte per asfissia di un uomo di colore

Centinaia di attivisti hanno manifestato a San Paolo, in Brasile, contro la violenza della polizia verso le comunità nere. Tenendo cartelli e bandiere hanno marciato in Avenida Paulista verso il centro. La protesta è avvenuta una settimana dopo la morte per asfissia di un uomo di colore, trattenuto da due agenti della Polizia Stradale Federale all’interno del bagagliaio pieno di fumo di un SUV. Le immagini, diventate virali, mostrano gli agenti di polizia che trattengono con la forza Genivaldo de Jesus Santos, 38 anni, nel retro del veicolo della polizia mentre una densa nuvola di fumo bianco, che sembra essere gas lacrimogeno, emerge dal SUV. L’uomo urlava mentre le sue gambe, che sporgevano dal SUV, scalciavano, finché alla fine non hanno smesso di muoversi. I manifestanti hanno anche denunciato quella che considerano la violenza illegale della polizia contro le comunità marginali di colore, che ha causato la morte di dozzine di residenti a seguito di scontri a fuoco scatenati dalle incursioni della polizia nelle favelas.

