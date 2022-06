Il sistema può lanciare potenzialmente anche razzi a lungo raggio

(LaPresse) L‘amministrazione Biden ha dichiarato che invierà all’Ucraina un piccolo numero di sistemi missilistici ad alta tecnologia e a medio raggio. Si tratta di un’arma fondamentale che i leader ucraini chiedono da tempo per bloccare l’avanzata russa nel Donbass. Funzionari americani hanno dichiarato che il piano prevede l’invio del sistema HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), montato su un camion e in grado di trasportare un container con sei razzi. Questo armamento può lanciare missili a medio raggio, ma anche a lungo, l’Army Tactical Missile System, che ha una gittata di circa 300 chilometri: questo però non rientra nel piano.

I sistemi missilistici fanno parte di una nuova tranche di aiuti militari a Kiev per 700 milioni di dollari che comprenderà elicotteri, sistemi d’arma anticarro Javelin, veicoli tattici, pezzi di ricambio e altro ancora, hanno dichiarato martedì due alti funzionari dell’amministrazione. Il pacchetto sarà presentato ufficialmente nella giornata di oggi, mercoledì. Due giorni fa Biden aveva dichiarato che gli Stati Uniti non avrebbero inviato all’Ucraina “sistemi missilistici in grado di colpire la Russia”, ma qualsiasi sistema può sparare in territorio russo, se è abbastanza vicino al confine.

