Il filmato diffuso dal ministero della Difesa di Mosca

Lanciarazzi multipli Uragan in azione in Ucraina, in una località non meglio precisata. Li ha mostrati il Ministero della Difesa russo in un video pubblicato mercoledì 1 giugno. La batteria di lanciarazzi multipli da 220 mm ha ricevuto le coordinate del bersaglio da un aereo senza pilota, ha dichiarato il ministero, e ha colpito strutture militari ucraine.

