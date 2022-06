Migliaia di persone si sono riversate sulle strade appena è scaduto la serrata per il Covid

Traffico e i pedoni sono ricomparsi per le strade di Shanghai poco prima della mezzanotte di martedì, quando la città più grande della Cina ha iniziato a tornare alla normalità dopo il rigido blocco di due mesi dovuto all’impennata di casi di Covid-19. Folla a Bund, una delle aree più rappresentative della città: in tantissimi si sono riversati nelle strade per camminare, andare sugli skateboard e ballare. Nella metropoli rimangono in lockdown solo poche zone e circa 500 mila persone.

