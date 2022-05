Il presidente ucraino si è recato nel nord est del Paese, da settimane sotto violento attacco russo

Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky ha lasciato Kiev per la prima volta dall’inizio del conflitto ed è andato nella regione di Kharkiv a visitare le postazioni delle truppe e a fare un sopralluogo alle infrastrutture distrutte dell’area bombardata dai russi. Secondo le autorità locali 2.229 abitazioni sono state distrutte. Il 31 per cento della regione e’ occupato, il 5 per cento e’ stato liberato dagli invasoti russi. Zelensky ha consegnato premi e doni ai militari.

