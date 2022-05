Due rimorchiatori hanno tratto in salvo 17 persone

Sono almeno 25 i dispersi dell’affondamento di un traghetto in Indonesia nello stretto di Makassar nella provincia di Sulawesi centrale. Le persone a bordo erano 42 ma 17 sono state successivamente tratte in salvo da due rimorchiatori già in mare al momento dell’incidente. In Indonesia i traghetti sono usatissimi e spesso senza le adeguate condizioni di sicurezza. In uno dei peggiori disastri registrati nel paese, una nave passeggeri sovraffollata affondò nel febbraio 1999 uccidendo oltre 300 persone.

