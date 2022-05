Scontri tra polizia israeliana e dimostranti palestinesi. Arresti anche tra fedeli ebrei

Tensione già alta a Gerusalemme per la ‘Sfilata delle Bandiere’, la parata nazionalista di domenica che celebra quella che gli israeliani considerano la riunificazione della capitale nella Guerra dei sei giorni del 1967, vista dai palestinesi come l’inizio dell’occupazione della parte araba della città. Prima della manifestazione la polizia si è scontrata con dimostranti che, barricati all’interno della Moschea di al-Aqsa, hanno lanciato pietre e razzi contro fedeli radunati al Monte del Tempio, luogo sacro dell’ebraismo, che per i musulmani è la Spianata delle Moschee. Le forze di sicurezza hanno già effettuato alcuni arresti, anche tra gli ebrei.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata