Ultimi lavori nelle strade del centro e prove delle cerimonie

Londra si prepara ai quattro giorni di celebrazioni per il giubileo di platino della regina Elisabetta. Ultimi lavori nelle strade del centro e vicino a Buckingham Palace mentre turisti e residenti affollano i negozi per accaparrarsi un souvenir per i 70 anni di regno della sovrana più longeva della storia della Gran Bretagna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata