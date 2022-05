La città nella regione di Luhansk è sotto attacco: chi non è fuggito si sente abbandonato dagli amministratori locali

La città di Severodonetsk, nella regione di Luhansk, è ancora sotto il controllo ucraino, ma è costantemente sotto attacco. I bombardamenti hanno avuto conseguenze terribili sui civili rimasti, molti dei quali sono stati costretti a rifugiarsi in scantinati bui, con corrente elettrica limitata e malattie diffuse. Molti cittadini sono arrabbiati con gli amministratori locali che ritengono li abbiano abbandonati: a loro interessa poco se qui governa la Russia o l’Ucraina, vogliono solo che la loro vita torni alla normalità. Maria è rimasta nella sua casa col marito Ivan mentre i loro figli adulti hanno lasciato la città, come ha riferito agli inviati dell’emittente britannica Sky News. La sua speranza è rivederli tornare prima di morire: “È difficile, ma ho detto loro che li aspetterò. Li rivedrò tutti”, racconta in lacrime.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata