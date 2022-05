In un video pubblicato sui social l'appello del ministro degli Esteri ucraino alle nazioni occidentali

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, chiede alle nazioni occidentali di fornire a Kiev armi pesanti per consentirle di respingere le forze russe. In un video diffuso su Twitter ha risposto alle domande inviategli online e ha detto: “Abbiamo bisogno di armi pesanti. L’unica posizione in cui la Russia è migliore di noi è la quantità di armi pesanti che ha. Senza artiglieria, senza sistemi a razzo a lancio multiplo non saremo in grado di respingerli”. Kuleba ha detto che la situazione nell’est del paese, dove le forze russe sono all’offensiva, “è terribile come si dice”. Ha aggiunto: “Direi anche che è anche peggio di quello che si dice. Abbiamo bisogno di armi. Se ci tieni davvero all’Ucraina, armi, armi e armi ancora”.

