Il momento in ricordo delle piccole vittime dell'ultima sparatoria di massa avvenuta in Texas

Un momento di silenzio per le vittime di Uvalde è stato osservato prima di gara 5 delle finali della Eastern Conference tra i Miami Heat e i Boston Celtics. Le due squadre e tutta l’Nba hanno voluto ricordare le vittime della “sparatoria insensata” avvenuta alla Robb Elementary School, in Texas, costata la vita a 19 bambini e due adulti. Gli Heat hanno esortato i loro tifosi a contattare il loro senatore di Stato per chiedere “leggi di buon senso sulle armi” e li hanno spinti a registrarsi per votare. L’appello all’azione è stato accolto da una calorosa risposta degli spettatori sugli spalti.

