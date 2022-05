Il ministro degli Esteri di Mosca: "Rapporti con Occidente? Valuteremo cosa offre". Nuovi bombardamenti sulla regione di Donetsk: almeno tre civili morti. Microsoft aiuterà a documentare crimini guerra

Tre mesi di guerra in Ucraina

07h37 Ucraina: Kiev, russi preparano nuova offensiva a Zaporizhzhia

A Zaporizhzhia i russi “stanno rafforzando la presenza delle truppe per lanciare una nuova offenziva”. Lo scrive sui social lo Stato maggiore delle forze Armate dell’Ucraina. L’obiettivo, secondo quanto riportato, “riprendere le operazioni offensive in direzione di Vasylivka – Kamyanske”.

06h50 Ministro Kiev, Microsoft aiuterà a documentare crimini guerra

“Microsoft aiuterà a documentare i crimini di guerra della Russia”. Lo ha affermato il ministro della Trasformazione digitale ucraino Mikhail Fedorov, in un messaggio su Telegram. “Il nostro governo coopererà con Microsoft per documentare i crimini di guerra della Russia. E xBox sarà ufficialmente lanciato in Ucraina. Infine, avremo account e console ucraini, la lingua ucraina”, ha aggiunto.

06h02 Biden, guerra aumenta bisogno regione Indo-Pacifica libera da conflitti

“Abbiamo davanti a noi molto lavoro da fare per mantenere una regione Indo-pacifica libera da conflitti interni”. Lo ha detto Joe Biden, presidente degli Usa, nel corso della riunione con i Paesi del Quad, Quadrilateral Security Dialogue, alla quale prendono parte le delegazioni di Giappone, Stati Uniti, e i premier di India e Australia. IL Quad “non è solo una moda passeggera”, ha aggiunto.

01h32 Zelensky, attentati contro di me come film ‘Ricomincio da capo’

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha paragonato i ripetuti tentativi della Russia di ucciderlo al film ‘Ricomincio da capo’. Il consigliere del presidente Mikhail Podolyak a marzo ha rivelato che Zelensky è sopravvissuto ad almeno una dozzina di tentativi di omicidio nelle prime due settimane di guerra. In un’intervista ad Axios, il leader ucraino ha spiegato che ogni persona ha paura quando viene a conoscenza di un attentato alla propria vita per la prima, seconda, terza e quarta volta. “Ma quando diventa ripetitivo, ricordi quel film, ‘Ricomincio da capo’? Mi sveglio la mattina ed è sempre lo stesso”. Nel film, il protagonista Bill Murray si sveglia e si ritrova a rivivere continuamente il Giorno della marmotta. “Quando abbiamo deciso di difendere il nostro Paese, di alzarci in piedi e di rimanere in Ucraina… per mantenere le nostre posizioni, mantenere le nostre linee di difesa… abbiamo capito che quella era la nostra vita dal nostro punto in poi”, ha aggiunto Zelensky.

00h31 Lavrov, chi vuole sconfitta Russia non conosce la Storia

“Dicono che la Russia deve ‘essere sconfitta’, che si deve “sconfiggere la Russia”, farla “perdere sul campo di battaglia”. I politici occidentali devono essere andati male a scuola. Traggono le conclusioni sbagliate dalla loro comprensione del passato e di cosa sia la Russia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un intervento nell’ambito del progetto Gymnasium, citato dalla Tass.

00h01 Zelensky, incontro per finire guerra dev’essere solo con Putin

L’incontro per porre fine alla guerra sarà solo e direttamente con Putin, perché tutte le decisioni in Russia sono prese solo da lui. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento con il Forum di Davos, citato da Ukrinform. “Senza Putin non si prendono decisioni. E dobbiamo esserne ben consapevoli”, ha spiegato. “E se stiamo parlando di una decisione specifica per porre fine alla guerra, questa decisione non potrà a meno di un incontro con il presidente della Federazione Russa. Dopo quello che hanno fatto non ci sono sicuramente grandi desideri per questi incontri e per incontrare i mediatori. Pertanto, in linea di principio – ha continuato – non accetto alcun incontro con nessuno della Federazione Russa, ad eccezione del presidente. E solo se la questione sul tavolo è una: la fine della guerra. Non c’è nient’altro di cui parlare”, ha aggiunto.

