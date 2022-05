Da quando l'offensiva di Mosca si è spostata nell'est del Paese la capitale si è rianimata

Dopo tre mesi dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, la vita per i residenti della capitale Kiev pare essere tornata alla normalità. Da quando le truppre di Mosca si sono allontanate da Kiev concentrando la loro offensiva nell’est del Paese, le persone sono tornate ad animare la città senza mai dimenticare coloro che sono scomparsi dall’inizio del conflitto. Una coda gigantesca si è formata invece fuori dagli uffici postali della città quando sono stati messi in vendita speciali francobolli e cartoline contro la guerra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata