Le parole dei residenti: "Dovrebbe già esserci la pace"

(LaPresse) A tre mesi dall’inizio della guerra in Ucraina gli abitanti della capitale, Kiev, combattono per un ritorno alla normalità. Nelle piazze bandierine per ricordare i caduti, e un monumento che dice ‘Ucraini uccisi da Putin: 7,463’. “Dovrebbe già esserci la pace, io vorrei questo” spiega un residente. Lentamente, la città si sta ripopolando: “Onestamente la situazione è migliorata, le istituzioni lavorano e funzionano, a Kiev la situazione è ripristinata” spiega un altro. Ma il conflitto è ben lontano da vedere la fine, se si guarda la situazione sul campo di battaglia: sembra che i russi stiano preparando anche una nuova offensiva a Zaporizhzhia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata