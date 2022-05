Il portavoce del minisero della Difesa, Sun Li-fang: "Continuiamo a lavorare a stretto contatto"

(LaPresse) Il ministero della Difesa nazionale di Taiwan ha ringraziato il governo degli Stati Uniti per aver riaffermato il suo sostegno a Taiwan e il suo impegno per la difesa e la sicurezza nazionale dell’isola. Il presidente Joe Biden ha dichiarato che gli Usa interverrebbero militarmente se la Cina dovesse invadere Taiwan, dichiarando che l’impegno a proteggere l’isola è “ancora più forte” dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Il portavoce del ministero della Difesa taiwanese, Sun Li-fang, ha espresso gratitudine agli Stati Uniti per aver aiutato Taiwan a mantenere le proprie capacità di autodifesa basate sul Taiwan Relations Act e sulle Sei garanzie. Sun ha affermato che Taiwan continuerà a lavorare a stretto contatto con gli Stati Uniti e “altri paesi che la pensano allo stesso modo” per difendere congiuntamente il valore della democrazia e mantenere la stabilità nello Stretto di Taiwan.

