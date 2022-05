L'indiscrezione dell'emittente tedesca Ntv che citando la società russa

L’ex cancelliere Gerhard Schröder è stato ufficialmente nominato per un posto nel Consiglio di sorveglianza del colosso energetico russo Gazprom. Lo scrive l’emittente tedesca Ntv citando la società.

Non è ancora chiaro se Schröder accetterà il posto, spiega ancora l’emittente tedesca. La società statale Rosneft ha annunciato venerdì scorso che Schröder non avrebbe esteso il suo mandato come capo del consiglio di sorveglianza. L’assemblea generale di Gazprom è fissata per il 30 giugno

Schroeder è stato cancelliere tedesco al 1998 al 2005 e considera da sempre il presidente russo Vladimir Putin un suo amico personale

