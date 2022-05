L'esercitazione degli aerei con capacità nucleare è durata 13 ore

Quattro bombardieri di Russia e Cina, con capacità nucleare, hanno sorvolato in formazione, per ben 13 ore, il Mar del Giappone e il Mar cinese orientale mentre il presidente americano, Joe Biden era in visita a Tokyo. L’esercitazione è avvenuta, a sorpresa, mentre il capo della Casa Bianca incontrava i leader del blocco dei Quad – oltre agli Usa il Giappone, l’India e l’Australia – per discutere di sicurezza regionale. Gli aerei non hanno violato lo spazio aereo del Sol Levante, ma è la quarta volta da novembre che voli congiunti a lunga distanza di Russia e Cina sono stati avvistati vicino al Giappone.

