Video rilasciato dal Ministero della Difesa russo: "Distrutti obici statunitensi M777"

(LaPresse) Il Ministero della Difesa russo ha rilasciato un video che mostra cannoni semoventi 2S5 Giatsint-S da 152 mm impiegati per distruggere unità degli obici statunitensi M777 utilizzati dalle forze di Kiev in una zona non precisata dell’Ucraina. In un testo di accompagnamento, il Ministero della Difesa di Mosca sostiene che “i mezzi di artiglieria semoventi sottomettono le posizioni di tiro delle forze armate ucraine durante il fuoco di controbatteria”.

