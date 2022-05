È l'88esimo giorno di guerra. Distrutto dai russi ponte nella regione di Luhansk. Visita a sorpresa a Kiev del presidente polacco Duda: parlerà al Parlamento

È l’88esimo giorno di guerra in Ucraina.

IN AGGIORNAMENTO

09h19 Distrutto da russi ponte in regione Luhansk

Le forze russe hanno distrutto un ponte che collega Severodonetsk e Lysychansk, nella regione ucraina di Luhansk. Lo ha riferito sabato su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale, Serhiy Hayday, precisando che al momento c’è ancora “un collegamento fra le città”. “Ciò complicherà notevolmente l’evacuazione e la consegna degli aiuti umanitari”, ha detto Hayday, sottolineando che è la seconda volta che il ponte viene distrutto. Secondo quanto riferito da Hayday, i militanti avevano fatto saltare in aria il ponte durante la ritirata durante la liberazione di Lysychansk nel luglio 2014. Da allora, la comunicazione tra le città di Severodonetsk e Lysychansk – che hanno entrambe una popolazione di circa 100mila persone – è stata difficile. Il ponte è stato ricostruito nel 2016.

09h07 GB, in Donbass una unità russa di tank ‘Terminator’

“È stata probabilmente dispiegata sull’asse di Sievierodonetsk dell’offensiva in Donbass” l’unica unità operativa della Russia di veicoli di supporto per carri armati BMP-T Terminator, che sono pensati per proteggere i principali tank da battaglia. Lo riferisce il ministero della Difesa britannico, sottolineando tuttavia che, con un massimo di 10 veicoli schierati, “è improbabile che ci sia un impatto significativo sulla campagna”.

08h58 Zelensky, situazione Donbass estremamente difficile

“La situazione in Donbass è estremamente difficile”. È quanto ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo videomessaggio serale alla nazione. “Come nei giorni precedenti, l’esercito russo sta provando ad attaccare Sloviansk and Sievierodonetsk”, ha dichiarato, aggiungendo che le forze ucraine stanno contenendo l’offensiva “ogni giorno”. Sievierdonetsk è la principale città sotto il controllo ucraino nella regione di Luhansk, che insieme alla regione di Donetsk costituisce il Donbass. Il governatore Serhii Haidai ha riferito che l’unico ospedale funzionante della città ha solo tre medici e forniture per 10 giorni.

07h01 Arrivato a sorpresa presidente Polonia Duda, parlerà a Parlamento

Il presidente della Polonia, Andrzej Duda, è arrivato in Ucraina per una visita finora non annunciata. A riferirlo l’ufficio di Duda, aggiungendo che oggi parlerà al Parlamento ucraino. La Polonia ha accolto milioni di rifugiati ucraini ed è un forte sostenitore dell’aspirazione del Paese a unirsi all’Unione europea. Con la Russia che blocca i porti marittimi ucraini, la Polonia è inoltre diventata principale via di accesso per aiuti umanitari e armi occidentali in Ucraina e aiuta l’Ucraina a far arrivare grano e altri prodotti agricoli sui mercati mondiali.

07h00 Negoziatore Mosca ritratta su scambio combattenti Azov

Il negoziatore di Mosca Leonid Slutsky, presidente della Commissione per gli affari esteri della Duma, ha ritrattato le dichiarazioni rilasciate in precedenza sul possibile scambio dei combattenti del battaglione Azov in cambio del rilascio dell’oligarca ucraino Viktor Medvedchuk. “La mia opinione non è cambiata: non ci dovrebbe essere uno scambio con i combattenti dell’Azov, il loro destino dovrebbe essere deciso dal tribunale”, ha scritto Slutsky su Telegram. Il negoziatore, secondo la Tass, ha quindi accusato i media di prendere citazioni fuori dal contesto e li ha invitati a “non fare sensazionalismo dal nulla”. In precedenza l’agenzia Interfax aveva riferito, citando Slutsky, che Mosca stava valutando la possibilità di scambiare Viktor Medvedchuk con i prigionieri ucraini del battaglione Azov.

