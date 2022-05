La First Lady assieme al presidente Zelensky

(LaPresse) La First Lady ucraina, Olena Zelenska, ha rilasciato una lunga intervista televisiva a RadaTv, canale ufficiale del parlamento ucraino. Al suo fianco il marito e presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. È la seconda volta dall’inizio della guerra che i due si mostrano insieme, la prima ai funerali del primo presidente ucraino Leonid Kravchuk. “Nessuno può portami via mio marito, nemmeno la guerra”, ha detto Zelenska, ammettendo però che si sono visti a malapena da quando la Russia ha invaso l’Ucraina e che sono stati “divisi” come le altre famiglie.

