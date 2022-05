Telefonata tra i capi degli eserciti russo e americano. L'Onu: "Il 90% della popolazione ucraina rischia di finire in povertà"

Il conflitto in Ucraina è arrivato all’86esimo giorno

NOTIZIE IN AGGIORNAMENTO

09h05 Ucraina, Truss: “Putin deve perdere e lasciare territori invasi”

“Stiamo lavorando a stretto contatto con l’Europa – e in particolare con l’Italia – per far sì che Putin perda in Ucraina e per aiutare gli ucraini a prevalere. L’Italia è stata assolutamente fantastica come parte del G7, sto lavorando a stretto contatto con Luigi Di Maio: abbiamo visto un grande livello di unità nel G7, che ha avuto l’effetto di debilitare l’economia russa e aiutare a far finire questa guerra. Tutti vogliamo vedere una soluzione pacifica: ma deve essere tale che supporti la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”. Lo ha detto in un’intervista al Corriere della Sera la ministra degli Esteri britannica Liz Truss. “Vogliamo vedere la Russia lasciare tutti i territori che ha invaso. Penso che Putin non debba ricavare alcuna ricompensa per le orribili atrocità che sono state compiute in Ucraina. Putin e la Russia devono essere chiamati a rispondere dei crimini di guerra”, ha aggiunto.

09h00 Ucraina, attacco hacker a Italia, tra siti colpiti Farnesina e Csm

Tra i siti sotto attacco degli hacker russi figurano quelli del Ministero degli Esteri, del Ministero dei beni culturali e del Csm.

08h55 Ucraina, Kiev: “Russi hanno perso 28.700 soldati da inizio conflitto”

Le forze armate russe avrebbero perso 28.700 soldati in Ucraina da inizio conflitto. Lo comunicano nel loro bollettino le forze armate di Kiev. Inoltre sarebbero stati distrutti fra gli altri 1263 carri armati, 3090 mezzi corazzati, 596 sistemi di artiglieria, 204 aerei e 168 elicotteri.

08h50 Ucraina, Salvini: “Portare Zelensky e Putin a tavolo tratttive”

“Credo che, al 90esimo giorno di guerra, occorra fare tutto il possibile per portare Zelensky e Putin al tavolo delle trattative di pace”. Lo ha detto Matteo Salvini, segretario della Lega, ai microfoni di Radio 24 “M sembra che da ambo le parti voglia di andare avanti con la guerra sta diminuendo di giorno in giorno – ha affermato – il dovere è lavorare per costruire tutte le condizioni per arrivare alla pace”.

08h45 Ucraina, attacco hacker russi a Italia, molti siti colpiti

Ancora un attacco hacker contro l’Italia. Ad esser colpiti dalla serata di ieri e per buona parte della notte, molti portali istituzionali tra i quali quello del Ministero degli Esteri, dei beni culturali e del Csm. Immediato l’intervento della polizia postale che indaga su quanto avvenuto. Secondo quanto si apprende, l’attacco, messo a segno dal gruppo filo-russo Killnet, in modalità ddos, avrebbe riguardato qualche decina di siti e, dai primi rilievi, non sembrerebbe aver comportato furto di dati.Le azioni ddos, acronimo che sta per ‘Distributed Denial of Service’, traducibile in italiano come ‘Interruzione distribuita del servizio’, consistono nel tempestare di richieste un sito, fino a mandarlo in down. Nella notte lo stesso collettivo Killnet ha rivendicato l’attacco con un post su Telegram.

08h40 Ucraina, Zelensky: “Fase finale guerra sarà la più sanguinosa”

La fase finale della guerra sarà “la più difficile e la più sanguinosa”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un discorso ad un gruppo di studenti universitari ucraini. Lo riporta il Kiev Independent.

08h30 Ucraina, procura Kiev: “232 bambini morti e 427 feriti da inizio conflitto”

232 bambini sono morti e 427 sono rimasti feriti dall’inizio del conflitto in Ucraina. Lo ha comunicato nel suo bollettino giornaliero la procura generale di Kiev. La regione con il maggior numero di decessi è quella di Donetsk.

08h20 Ucraina, governatore regione Kursk: “Attaccati due villaggi russi al confine”

I villaggi di Alekseevka e Dronovka in territorio russo al confine con l’Ucraina sarebbero stati attaccati con colpi di mortaio dalle truppe di Kiev. Lo comunica su telegram il governatore della regione di Kursk, Roman Starovoit. “Non ci sono state vittime o danni”, ha spiegato.

08h15 Ucraina, da Nyt video su massacri civili ucraini a Bucha

Nuove prove dei crimini di guerra perpetrati dai soldati russi a Bucha. E’ il New York Times a pubblicare un video dove si vede un gruppo di nove persone in abiti civili camminare con le mani dietro alla testa sotto la minaccia dei fucili. Un secondo video girato da un drone mostrerebbe i cadaveri di quelli che presumibilmente sono gli stessi uomini accatastati dietro a un edificio. Fra i cadaveri infatti ci sarebbe anche un uomo con una ben riconoscibile felpa blu che compariva anche nel gruppo di prigionieri.

08h10 Ucraina, “Governatore Lugansk, 13 civili morti dopo attacchi russi”

Sono 13 i civili morti nella regione di Lugansk in seguito agli attacchi dei russi. Lo comunica il governatore locale Serhiy Haidai, su Telegram. “I russi stanno attaccando Lysychansk e Severodonetsk, 12 persone sono morte e un altro nella comunità montana”, ha spiegato.

08h00 Ucraina, Zelensky: “Molti morti a Desna, Russia vuole uccidere più possibile”

“Continua il terribile attacco russo a Desna, con molti morti mentre sono costanti gli attacchi alla regione di Odessa e sulle regioni dell’Ucraina centrale. Il Donbass è completamente distrutto”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel discorso alla nazione diffuso nella notte. Dalla Russia è in atto “un deliberato tentativo di uccidere il maggior numero possibile di ucraini”.

01h30 Ucraina, “Autorità Donetsk, 5 civili uccisi da forze russe”

Le truppe russe hanno ucciso 5 civili e ne hanno feriti altri 6 nell’Oblast’ di Donetsk, in Ucraina. Lo ha dichiarato il governatore dell’Oblast di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, in un post su Facebook citato da Kyiv Indipendent. Ha aggiunto che gli attacchi russi hanno ucciso due civili a Bakhmut, uno a Krasnohorivka, uno ad Avdiivka e uno a Khrestyshche. Ha anche affermato che al momento è impossibile ottenere un conteggio accurato delle vittime degli attacchi della Russia a Mariupol e Volnovakha.

01h00 Ucraina, Onu: “90% popolazione rischia di finire in povertà”

Il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) ha avvertito che il 90% delle persone in Ucraina potrebbe finire in povertà, se la Russia continuerà il suo assalto. “Stiamo parlando di nove ucraini su 10 che cadranno in povertà, se questa guerra continuerà fino alla fine dell’anno”, ha affermato il vice rappresentante dell’Undp in Ucraina, Manal Fouani citato da Bbc. Ha descritto questo numero come “scioccante”, dato che il tasso di povertà nel paese era solo del 2,5% appena prima dell’inizio della guerra. Fouani ha affermato che 18 anni di guadagni in termini di sviluppo potrebbero essere persi entro la fine dell’anno: gli “investimenti dell’Unione europea e di tutti i donatori e partner di sviluppo di questo paese negli ultimi 20 anni”.

00h50 Ucraina, capo stato maggiore: “Kiev non si difende solo ma contrattacca”

Il generale Valeriy Zaluzhny, comandante in capo dello stato maggiore ucraino, condivide una valutazione ottimista sull’andamento del conflitto con la Russia: “Oggi non ci stiamo solo difendendo. Abbiamo condotto una serie di contrattacchi riusciti”, ha detto al Comitato militare della Nato. Le forze ucraine hanno sbloccato gli assedi di Kharkiv e Mykolaiv e stanno combattendo nella direzione di Kherson, ha detto. Zaluzhny ha affermato di aver sottolineato che gli ucraini stanno pagando un prezzo altissimo per la libertà e la scelta europea e che l’Europa sta vivendo la più grande crisi di sicurezza dalla seconda guerra mondiale, ha riferito Cnn.

00h25 Ucraina, Europarlamento: “Sostenere cittadini e imprese, aiuto a Kiev”

Per affrontare le conseguenze della guerra in Ucraina, il Parlamento europeo richiede fondi aggiuntivi dalla confisca dei beni degli oligarchi russi, dalle nuove risorse e dal pieno utilizzo del bilancio Ue. In una risoluzione sulle conseguenze sociali ed economiche per l’Ue della guerra russa in Ucraina, i deputati affermano che “l’aggressione militare russa contro l’Ucraina e le sanzioni giustificate dell’Ue nei confronti della Russia e della Bielorussia stanno incidendo sulla ripresa economica post-pandemia dell’Ue”. È necessario far fronte a tali conseguenze, per aiutare famiglie e imprese e mantenere “il sostegno dei cittadini europei a favore delle azioni intraprese contro la Russia e delle altre azioni necessarie per sostenere gli ucraini nella loro difesa”. La risoluzione conclude il dibattito in plenaria del 4 maggio. Il testo, non legislativo, è stato approvato giovedì per alzata di mano.

00h06 Ucraina, Zelensky: “Perseguiremo tutti i criminali di guerra”

“Il primo processo in Ucraina a un criminale di guerra russo è già iniziato. E si concluderà con un completo ripristino della giustizia già nell’ambito del tribunale internazionale. Sono sicuro di questo. Troveremo e perseguiremo tutti coloro che danno ordini penali e li eseguono”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, secondo un post sul suo profilo Facebook.

00h03 Ucraina, Zelensky: “Nel Donbass è l’inferno”

Nel Donbass “è l’inferno: non è un’esagerazione”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel discorso alla nazione, secondo Bbc. Le forze russe hanno “completamente distrutto” la regione orientale Ucraina, ha detto, accusando Mosca di aver condotto “bombardamenti insensati”, intensificando gli attacchi sull’est. “Nel Donbass gli occupanti stanno tentando di esercitare pressione ancora maggiore”, ha detto, riferendosi al ritiro delle truppe da alcune zone vicino a Kiev e allo spostamento verso oriente, “qui è l’inferno”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata