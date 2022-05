L'erede al trono ha dato il via a un tour reale per celebrare il giubileo di platino della regina Elisabetta II

(LaPresse) Il Principe Carlo è stato accolto dalla comunità ‘Dene First Nation’ in Canada, durante la prima tappa del tour reale per la celebrazione dei sette decenni al trono della regina Elisabetta II, e ha ballato con gli indigeni canadesi. Durante la visita sia a lui che a Camilla sono stati donati dei mocassini e gli abitanti del posto hanno mostrato loro gli oggetti di caccia tradizionali. La visita si è conclusa con un doppio appuntamento: Carlo ha incontrato i Ranger canadesi mentre la Duchessa di Coronovaglia ha visitato un centro di accoglienza transitoria a Yellowknife.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata