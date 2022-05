Colpita la città di Paderborn: alcuni feriti sono in gravi condizioni

(LaPresse) Un tornado ha colpito la zona ovest della città di Paderborn in Germania, ferendo almeno 30 persone. I meteorologi hanno detto che i venti possono raggiungere i 130 km/h. “Almeno dieci persone sono ferite in modo grave”, ha fatto sapere la polizia locale, che ha chiesto ai residenti di rimanere in casa. Anche nella vicina Lippstadt ci sono stati danni per il maltempo.

