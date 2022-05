Due sono in condizioni estremamente critiche. Fermato un sospetto

(LaPresse) Almeno 5 persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nei pressi della Temple University di Philadelphia. Due sono in condizioni estremamente critiche: un 28enne è stato colpito da 14 proiettili. Fermato un sospetto. Non sono ancora chiare le cause della sparatoria.

