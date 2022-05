85esimo giorno di guerra nel Paese. Missile russo a Bakhmut, almeno 5 vittime civili

In Ucraina è l’85esimo giorno di guerra

08h10 GdF congela beni per 150 mln alla russa United Aircraftù

Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria ha eseguito 2 decreti di congelamento emessi dal Comitato di Sicurezza Finanziaria nei confronti della Pjsc United Aircraft Corporation nell’ambito delle sanzioni Ue alla Russia: le risorse economiche colpite dal provvedimento ammontano a circa 150 milioni di euro e consistono in parte del capitale sociale della Superjet International spa, con sede a Venezia, e 5 velivoli.

Il congelamento dei beni è avvenuto nell’ambito degli accertamenti per l’individuazione delle risorse economiche riconducibili ai soggetti che sono stati inclusi nell’allegato I del Regolamento Ue 269/2014, che riguarda le misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

06h30 Missile russo a Bakhmut, anche un bimbo di 2 anni tra le vittime

Aumenta il numero delle vittime dopo che un missile russo ha colpito un edificio residenziale a Bakhmut, città che si trova nell’oblast di Donetsk. Sono rimasti uccisi 5 civili, tra cui un bambino di 2 anni.

06h07 Zelensky lancia raccolta donazioni UNITED24

Nel discorso notturno alla nazione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato l’iniziativa UNITED24, principale strumento per raccogliere donazioni a sostegno del Paese, secondo il sito web dedicato e il presidente. Lo ha riferito Guardian. I fondi saranno trasferiti nei conti ufficiali della Banca nazionale ucraina e destainti dai ministeri per rispondere alle esigenze più urgenti, viene spiegato. Primo ambasciatore è il calciatore Andriy Shevchenko. “Lo Stato ha bisogno di questa piattaforma ora, che consente di raccogliere fondi per sostenere l’Ucraina. Chiunque nel mondo, con un solo click, può contribuire alla nostra vittoria”, ha detto Zelensky. Il primo appuntamento a sostegno di UNITED24 si svolgerà l’8 giugno, con un’asta a Londra.

05h30 Zelensky: “Russi usano armi laser, è fallimento invasione”

“Uno dei rappresentanti dello Stato russo ha dichiarato che gli occupanti avrebbero iniziato a utilizzare sistemi di armi laser in Ucraina. Presumibilmente per risparmiare sui missili”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel suo discorso video della notte alla nazione, aggiungendo: “Vediamo che nel terzo mese di una guerra su larga scala, la Russia sta cercando di trovare la sua ‘Wunderwaffe’, presumibilmente armi laser. Tutto questo indica chiaramente il completo fallimento dell’invasione. Ma ancora una volta, questo dimostra che hanno paura di ammettere che sono stati commessi errori catastrofici ai più alti livelli statali e militari in Russia”.

05h00 Zelensky: “Riprenderemo il controllo delle città occupate al Sud”

L’Ucraina è determinata a riprendere il controllo sulle città meridionali di Kherson, Melitopol, Berdyansk, Enerhodar e Mariupol, ora occupate dalle forze russe. Lo ha dichiarato il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel suo discorso video della notte alla nazione. Ha aggiunto: “Tutte le nostre città e comunità sotto occupazione, sotto temporanea occupazione, devono sapere che l’Ucraina tornerà”.

