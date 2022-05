Una collezione di abiti indossati della sovrana durante i suoi 70 anni di regno e replicati su 24 statue di cera

Il Madame Tussauds di Londra ha dato il via alle celebrazioni per il giubileo di platino della Regina Elisabetta II con il lancio di una nuova collezione di abiti indossati della sovrana durante i suoi 70 anni di regno e replicati su 24 statue di cera. La collezione comprende anche una riproduzione dell’abito dell’incoronazione della regina del 1953, creato da Joan Tussaud, pronipote della fondatrice Marie Tussaud. Nella storia del Madame Tussauds sono state realizzate più figure della Regina Elisabetta II di chiunque altro. La ‘Royal Dress Collection’ sarà esposta al Madame Tussauds di Londra per due settimane a partire dal 27 maggio 2022.

